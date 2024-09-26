Названы продукты для улучшения эрекции у мужчин

Сексолог Даная Марагутакис раскрыла полезные факты об эрекции. Врач посоветовала мужчинам есть свеклу и устриц, сообщило издание Metro.
Свекла и устрицы содержат большое количество оксида азота, улучшающего необходимый для возбуждения кровоток. Также мужчинам следует есть продукты с высоким содержанием цинка. Они важны для хорошего уровня тестостерона и выработки спермы.
Сексолог напомнила, что одним из главных врагов эрекции является курение. По ее словам, из-за этой вредной привычки циркуляция крови замедляется, в том числе и в половых органах.