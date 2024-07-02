Названы признаки нитратов в арбузе

Россиянам при покупке арбуза или дыни нужно быть внимательными, чтобы не приобрести бахчевые с высокой концентрацией нитратов. Распознать их наличие поможет внешний вид кожуры, рассказал в интервью «Москва 24» агроном Владимир Викулов.

«У арбуза с высоким содержанием нитратов более бугристая, неровная поверхность. У качественного арбуза поверхность должна быть гладкой», — предупредил агроном.

Викулов добавил, что лучше отдать предпочтение плодам среднего размера, а также обратить внимание на полосы. Если они четкие, то арбуз созрел в естественных условиях, в поле.

Кроме того, можно оценить часть плода, которая лежала на земле. Если она насыщенного желтого цвета или желтоватого, то плод созрел. Если бледная и даже белая, то арбуз неспелый, уточнил агроном.

Также можно ударить по кожуре, чтобы по звуку определить спелость плода. Если он звонкий, то арбуз не перезрел, внутри нет пустот.

По словам Викулова, дыню тоже лучше брать среднего размера, а ее спелость можно оценить по аромату и носику плода. Если последний мягковат, то она созрела.

Ранее врач-эксперт медкомпании «ЛабКвест» Вера Сережина рассказала, что ранние арбузы перекармливают азотными удобрениями для быстрого созревания.