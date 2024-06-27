Врач Сережина предупредила о «перекармливании» ранних арбузов азотными удобрениями

Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина в беседе с РИАМО предостерегла россиян от покупки ранних арбузов. По словам медика, их перекармливают азотными удобрениями, которые в организме человека преобразовываются в нитриты.
Делается это для того, чтобы арбузы быстрее росли, пояснила специалист.
«Также стоит помнить о солях тяжелых металлов, которые могут накапливаться в организме и вызывать различные заболевания», — процитировал kp.ru Сережину.
Об интоксикации обычно говорят повышенная температура, боли в животе и диарея, добавила врач.