Названы признаки нарушения работы щитовидной железы

Врач Невольникова: проблемы с щитовидкой могут вызвать плохой сон и апатию

Утомляемость и слабость, раздражительность, ухудшение внимания и памяти могут свидетельствовать о нарушениях работы щитовидной железы. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-эндокринолог московской поликлиники № 220 Анна Невольникова.

«Если у человека наблюдаются плохое настроение, раздражительность, чрезмерная потливость, плохой сон и бледность кожных покровов — то это могут симптомы, указывающие на сбои в работе щитовидной железы», — уточнила специалист.

Невольникова предупредила, что к эндокринологу необходимо обратиться за консультацией и в других случаях. О проблемах с этим органом могут говорить и такие симптомы, как снижение веса на фоне повышенного аппетита, появлении тремора рук или ног, частых запоров или скачков артериального давления.

Мышечная слабость, депрессивные состояния и апатия, нарушение координации и ухудшение внимания тоже могут возникнуть при заболеваниях эндокринной системы.

Ранее Невольникова предупредила, что усталость и сухость во рту могут быть первыми признаками сахарного диабета.