Названы причины кровоточивости десен

Врач Назилина: десны могут кровоточить из-за воспаления или проблем с прикусом

Десны могут начать кровоточить во время чистки зубов или пережевывания твердой пищи, но в ряде случае это состояние может оказаться симптомом серьезного заболевания полости рта, в частности, гингивита. Об этом РИА «Новости» рассказала заведующая стоматологическим отделением Люберецкой областной больницы Ирина Назилина.

По ее словам, кровоточивость десен говорит о наличии воспалительного процесса в организме.

«Это может быть гингивит — воспаление десен. Оно может развиваться и вследствие плохой чистки зубов, когда скапливаются бактерии и вызывают воспаление десны, и даже из-за неправильного прикуса», — объяснила Назилина.

При смещении зубов нагрузка при жевании неравномерно распределяется, но неправильный прикус можно исправить, если обратиться за лечением к врачу-ортодонту.

Стоматолог отметила, что в любом случае при кровоточивости десен нужно обратиться к врачу и подобрать себе зубную щетку, ирригатор для полости рта и пасту. Кроме того, нужно тщательно чистить зубы, соблюдая правила гигиены и полоскания.

Ранее детский стоматолог Екатерина Кузина предупредила, что привычка грызть ручки может привести к стоматиту и формированию неправильного прикуса.