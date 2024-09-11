Врач Кузина: привычка грызть карандаши может вызвать стоматит у детей

Школьники часто грызут ручки и карандаши во время занятий. Такая вредная привычка может привести к стоматиту, рассказала детский стоматолог Екатерина Кузина в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, при таком травмировании слизистой возрастают риски занесения патогенной микрофлоры. Также при механическом воздействии на зубной эмали могут появляться сколы и трещины.

Кроме того, подобная привычка способна неправильно сформировать прикус и стать причиной контактного дерматита, отметила Кузина.