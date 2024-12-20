Названы приближающие старость продукты

Некоторые продукты питания ускоряют процесс старения организма, поэтому их лучше исключит из рациона. К ним относятся колбаса, хлеб и сахар, сообщила «Известиям» врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиники» Дарья Хайкина.

Она отметила, что в фастфуде, маргарине, печенье и другой промышленной выпечке есть трансжиры, которые ускоряют старение кожи. Из-за ухудшения кровообращения кожа лишается кислорода и питательных веществ.

Также в списке врача есть сахар. Его избыток разрушает коллаген и эластин, влияющие на упругость кожи. Сахар провоцирует появление морщин и тусклости.

По словам эндокринолога, белый хлеб и паста из рафинированной муки влияют на повышение уровня сахара в крови, вызывая ухудшение состояния кожи. Их постоянное употребление приводит к проблемам с обменом веществ.

Для кожи также вредны соленые продукты, колбасные изделия, алкоголь, сладкие газированные напитки и соки, добавила Хайкина.

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