Названы популярные овощи, способные навредить организму

Приверженцы здорового образа жизни в своем рационе больше внимания уделяют овощам, считая их чуть ли не самой полезной едой, но не все из них одинаково полезны, а некоторыми вообще не стоит злоупотреблять. Об этом сообщило издание 74.ru со ссылкой на исследование медиков.

В список таких овощей попал консервированный зеленый горошек, помидоры, свекла, капуста, картофель и баклажаны.

Диетологи выяснили, что консервированного горошка не стоит употреблять больше трех-четырех столовых ложек в день, чтобы не заработать сильное газообразование и жировую дистрофию печени. Кроме того, людям, страдающим заболеваниями поджелудочной железы, лучше вообще от него отказаться, так как в продукте много соли и сахара.

Томаты полезны благодаря содержанию в них ликопина, витаминов C и B, а также флавоноиду нарингенина, способному уменьшать воспаления.

«У больных с подагрой помидоры могут вызывать приступы заболевания. При язве желудка и 12-перстной кишки, а также при гастрите с повышенной кислотностью употреблять томаты нужно с осторожностью, а в период обострения их следует исключить из рациона», — предупредила врач-диетолог Ирина Торопыгина.

Если говорить о картофеле, то он негативно влияет на нервную систему. Свекла затрудняет усвоение кальция, повышает кислотность желудка и может навредить диабетикам из-за высокого сахарного содержания. Капусту лучше не есть, если нарушена работа ЖКТ, а в кожуре баклажана аккумулируется соланин.

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