Названы пять скрытых признаков наличия детской травмы

Психотерапевт, один из руководителей Американской ассоциации супружеской и семейной терапии Логан Коэн назвал пять скрытых признаков полученной в детстве психологической травмы. Об этом сообщил сайт Kp.ru .

Специалист отметил, что ребенку недостаточно быть одетым, обутым и сытым, чтобы вырасти самодостаточным и целеустремленным человеком без комплексов.

Эмоциональное пренебрежение со стороны родителей негативно влияет на развитие детей. Последствия могут быть такими же тяжелыми, как и при физическом насилии, но вот выявить их гораздо сложнее. Коэн пояснил, что его еще называют «невидимой травмой», так как в детстве люди могут воспринимать такое насилие как норму.

Первый признак — человек не способен сказать «нет» и отстоять свое мнение. Коэн пояснил, что в детстве родители часто игнорировали мнение ребенка.

«Мама лучше знает, чего ты хочешь!» — привел он пример.

Второй момент затрагивает эмоциональную сферу, когда человеку трудно выразить свои чувства, ведь в детстве их обесценивали.

Заниженная самооценка, стремление к изоляции и неспособность анализировать свои эмоции и понимать, где чужие — еще три признака, свидетельствующие о наличии детской травмы.

Ранее детский психолог Дарья Дугенцова предупредила, что стремление к изоляции от сверстников и родителей и потеря аппетита может указывать на психологическую травму.