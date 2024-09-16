Психолог Дугенцова рассказала, что отсутствие аппетита и стремление к одиночеству у ребенка говорит о травме

Детский психолог Дарья Дугенцова поделилась рекомендациями по работе с детьми, которые проявляют замкнутость, либо сталкиваются с отсутствием общения или даже насилием. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

По ее мнению, важно обратить внимание на динамику поведения ребенка. Если он начал избегать общения, проявляет отстраненность от родителей и сверстников, склонен к изоляции и утратил интерес к еде, это может указывать на психологическую травму, и в этом случае важно обратиться к детскому психологу.

Если же замкнутость ребенка является постоянной, и он существует в «своем мире», стоит подумать о консультации у детского психиатра. Не следует стесняться обращаться к подобным специалистам для исключения возможных отклонений, отметила специалист.