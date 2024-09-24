Врач Гусакова: фастфуд и копчености повышают риск рака поджелудочной железы
Нутрициолог Вероника Гусакова перечислила продукты, которые способны спровоцировать развитие рака поджелудочной железы. Об этом сообщил News.ru.
По словам врача, речь идет о жирной и острой пище. Опасность представляют фастфуд, копчености, полуфабрикаты, жирные соусы. Их употребление может привести к воспалению поджелудочной.
Орган также разрушается под воздействием этилового спирта, добавила медик. Даже небольшое количество алкоголя способно привести к появлению панкреатита или злокачественного образования.
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