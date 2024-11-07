Названы пять продуктов для защиты от инсульта

Эксперты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Уфы напомнили о важности правильного питания для профилактики инсульта. Врачи выделили ряд продуктов, которые могут снизить риск этого опасного для жизни состояния, сообщил сайт ufatime.ru.

Первое место в списке занял чеснок, который благодаря своим активным природным ингредиентам может влиять на снижение артериального давления и улучшение кровообращения.

Также врачи указали на темный шоколад с высоким содержанием какао, который богат флавонидами. Это лакомство помогает улучшить циркуляцию крови и оказывает положительное влияние на сердце.

Содержащий полезные жиры и калий авокадо поддерживает нормальное артериальное давление, А овсянка как источник растворимой клетчатки, снижает уровень холестерина. В перечне полезных продуктов оказался лосось, богатый омега-3 жирными кислотами, которые улучшают здоровье сердца.

Эксперты напомнили, что секрет профилактики инсульта заключается еще и в общем подходе к здоровому образу жизни. У человека должно быть разнообразное питание. Также нужно заниматься физической активностью и следить за своим артериальным давлением.

Ранее терапевт Людмила Лапа предупредила, что пациенту с высокой температурой не нужно спать с открытым окном, для него это может обернуться головными болями или инсультом.