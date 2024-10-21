Врач Лапа: сон с открытым окном при ОРВИ может обернуться пневмонией и инсультом

Сон рядом с открытым окном не представляет опасности для здорового человека с крепким иммунитетом. Ситуация меняется, если речь идет о больном с диагнозом ОРВИ. Об этом рассказала терапевт Людмила Лапа в беседе с Life.
Она пояснила, что при заложенном носе приходится вдыхать холодный воздух ртом. Результатом может стать ангина и даже пневмония. А переохлаждение пациента с высокой температурой способно обернуться головными болями и инсультом, добавила врач.
Специалист посоветовала проветривать помещение незадолго до ночного отдыха. На это время комнату лучше покинуть.
Лидер ОАЭ Аль Нахайян пришел на встречу с Путиным в кроссовках
Концерт ко Дню отца прошел в лесопарке в Котельниках
Первую операцию по удалению редкой опухоли ребра провели в Балашихе
Команды из Подмосковья примут участие в новом сезоне «Битвы роботов»
Генпрокурор Краснов посетил Рио-де-Жанейро и встретился с иностранными коллегами
Вокальный коллектив в Котельниках стал лауреатом всероссийского конкурса
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте