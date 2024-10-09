Назван опасный компонент в шампунях, угрожающий здоровью сердца

В США ученые из университета Цинциннати выяснили, что экологические фенолы, входящие в состав шампуней и пластиковой посуды, могут навредить здоровью сердца. Результаты исследования опубликовали в журнале Environmental Health .

Ученые обнаружили, что эти химические вещества способны изменять электрическую активность сердечной мышцы и нарушать его ритм. В рамках исследования они проанализировали данные когорты Fernald Community, в которую вошли почти 10 тысяч человек.

Они проживали недалеко от бывшего завода по переработке урана Минэнергетики США в Ферналде. При этом большинство участников не подвергались воздействию урана сверх нормы, обычно получаемой населением США.

Исследователи собрали данные электрокардиограмм всех участников и образцы мочи, чтобы проверить концентрацию экофенолов в их организмах. Эти вещества входят в состав шампуней в виде парабенов, а также используются при производстве пластиковой посуды. В итоге выяснилось, что некоторые фенолы изменяют электрическую активность сердца, что потенциально может привести к нарушениям сердечного ритма.

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