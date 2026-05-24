Названы первые симптомы шизофрении

Шизофрения начинается с эмоциональных изменений, когда общение человека с окружающими дается ему все сложнее и он начинает как бы выпадать из общества. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская.

«Шизофрения — это психическое расстройство, которое влияет на мышление, восприятие, эмоции и поведение. Заболевание не связано с „раздвоением личности“, как ошибочно считают многие», — сказала врач.

Она отметила, что первые признаки этой коварной болезни чаще проявляются в подростковом возрасте или у молодых людей — примерно до 30 лет. Они развиваются постепенно. Часто окружающие их не замечают.

Демьяновская отметила, что у человека меняется поведение, ему сложно сосредоточиться на выполнении какого-либо действия, он начинает избегать общения. Могут появиться проблемы с памятью и концентрацией внимания. Социальная замкнутость — первый тревожный признак.

Родителей подростков должно насторожить, если у ребенка резко ухудшилась успеваемость, он стал апатичен, появились необычные страхи или повышенная тревожность, не соблюдает привычную гигиену и режим дня. При развитии психического расстройства могут возникнуть галлюцинации и бред.

Врач отметила, что заболевание развивается у всех по-разному, но главное, что современные методы лечения позволяют многим пациентам контролировать его симптомы, жить и работать, поддерживая социальную активность. В этом деле также важна поддержка семьи, а не только препараты и психотерапия.

