Названы первые симптомы инфаркта у женщин

Врач Кришан: тошнота и боль в спине могут говорить об инфаркте у женщин

Женщинам сложнее распознать инфаркт, так как сердечно-сосудистая система у них работает иначе, чем у мужчин. Тошнота, рвота и внезапная одышка — лишь некоторые его симптомы, рассказала на своей странице в Instagram* врач-терапевт и медицинский эксперт на британском телевидении Пунам Кришан.

По ее словам, главная проблема заключается в том, что симптомы сердечного приступа у женщин отличаются от классических. По этой причине пациентки своевременно не обращаются в больницы и остаются без медпомощи.

«На самом деле от этого умирает вдвое больше женщин, чем от рака груди», — заявила Кришан.

Медэксперт перечислила более распространенные у женщин симптомы инфаркта. Это ощущение стеснения или давления в груди, внезапная сильная усталость, тошнота, рвота, внезапная одышка, головокружение и холодный пот. Иногда болезненные ощущения ощущаются в шее, плечах, челюсти или верхней части спины.

Ранее сердечно-сосудистый хирург высшей категории Дмитрий Некрасов предупредил, что каждый лишний килограмм сверх индекса массы тела 25 повышает нагрузку на сердце и увеличивает риск инфаркта.

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