Названы первые признаки оторвавшегося тромба

Первыми признаками такого опасного для жизни состояния как оторвавшийся тромб назвали боли в грудной клетке, внезапно появившаяся одышка и появление прожилок крови в мокроте. Об этом РИА «Новости» рассказала кандидат медицинских наук, врач-флеболог Елена Смирнова.

«Первыми признаками оторвавшегося тромба являются внезапно появившаяся одышка, усиливающая при физической нагрузке, чувство нехватки воздуха, боли в грудной клетке, связанные с дыханием, примерно в трети случаев наблюдается кровохарканье (появление прожилок крови в мокроте — прим. ред.)», — рассказала врач.

Смирнова добавила, что встречаются и другие признаки. Это высокий пульс и тахикардия, боль, покраснение и отечность в области тромбированных вен. Она объяснила, что тромбы могут встречаться и в поверхностных венах, и в глубокой венозной системе, поэтому симптоматика может различаться.

Флеболог предупредила, что при возникновении подобных симптомов сразу нужно обратиться к врачу. Самое опасное состояние, когда имеется флотирующий тромб, не прикрепленный головкой к стенке. Он может оторваться и попасть в легочную артерию.

Ранее хирург-флеболог Армен Авакян предупредил, что узкая и обтягивающая одежда в самолете увеличивает риски тромбообразования.