Флеболог Авакян: не стоит надевать обтягивающую одежду в самолет

Путешественнику лучше не надевать узкую и обтягивающую одежду в самолет. Она не только создаст неудобства во время полета, но и может привести к проблемам со здоровьем, рассказал хирург-флеболог Армен Авакян, сообщила Lenta.ru.

По словам специалиста, во время долгих перелетов при долгом сидении на одном месте у человека замедляется отток венозной крови. Из-за такой нагрузки повышается риск образования тромбов — сгустков крови, которые могут мигрировать в сосуды сердца и привести к летальному исходу.

Кроме того, женщинам стоит отказаться от обуви на каблуках и шпильках, чтобы избежать отеков, сообщил сайт 7Дней.

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