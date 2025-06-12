Кардиолог Кочеткова рассказала, что развитие инфаркта и инсульта часто начинается с тромбоза

Инфаркт и инсульт — опасные состояния, о которых знают многие. Однако не все в курсе, что развитие этих заболеваний часто начинается с тромбоза. О том, кто наиболее подвержен тромбоэмболическим осложнениям и как предотвратить появление тромбов, рассказала врач-кардиолог, доцент кафедры медицинской профилактики ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н.Бурденко» МЗРФ Ирина Кочеткова. Ее слова передал MK.RU .

Ежегодно миллионы людей умирают от тромбоэмболических осложнений. В Европе таких смертей вдвое больше, чем от автомобильных катастроф, рака молочной железы, рака предстательной железы и СПИДа вместе взятых.

Никто не застрахован от развития тромбов, и их появление часто не сопровождается симптомами. Тромб — это сгусток крови, который может образоваться в сосудах или полостях сердца. Если часть тромба оторвется, он может попасть в аорту и вызвать инфаркт миокарда, в артерию головы — ишемический инсульт, в кишечник — некроз тканей, в артерии рук или ног — гангрену. Тромб в венах ног может привести к закупорке легочных артерий и смерти.

Выделяют несколько факторов высокого риска внезапной смерти по причине тромба: онкологический диагноз, перелом, ЭКО, беременность, некоторые гинекологические диагнозы.

Первые симптомы тромбоза обнаружить весьма сложно — не только пациенту, но и даже врачу. Чтобы понять, есть у вас тромб, проводят доплерографию сосудов ног. Однако и это исследование не всегда бывает информативным. И все же врачи призывают людей вовремя обследоваться — сегодня можно выявлять индивидуальную предрасположенность к развитию венозной тромбоэмболии, что позволяет проводить тромбопрофилактику.