Диетолог Соломатина посоветовала отказаться от тыквы при проблемах с давлением

Осенний период у многих ассоциируется с тыквой — ярким и вкусным овощем, имеющим массу полезных свойств. Однако при определенных проблемах все же стоит воздержаться от ее употребления, сообщила диетолог Елена Соломатина в беседе с Пятым каналом .

По словам эксперта, оранжевый плод содержит каротиноиды, которые положительно влияют на состояние глаз и иммунной системы. Кроме того, тыква способствует предотвращению раннего старения за счет обновления кожи.

«Цинк, которого особенно много в семечках, необходим для репродуктивной функции и ценен для мужчин, так как без [него] не вырабатываются сперматозоиды», — отметила врач.