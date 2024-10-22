Диетолог Соломатина посоветовала отказаться от тыквы при проблемах с давлением

Осенний период у многих ассоциируется с тыквой — ярким и вкусным овощем, имеющим массу полезных свойств. Однако при определенных проблемах все же стоит воздержаться от ее употребления, сообщила диетолог Елена Соломатина в беседе с Пятым каналом.
По словам эксперта, оранжевый плод содержит каротиноиды, которые положительно влияют на состояние глаз и иммунной системы. Кроме того, тыква способствует предотвращению раннего старения за счет обновления кожи.
«Цинк, которого особенно много в семечках, необходим для репродуктивной функции и ценен для мужчин, так как без [него] не вырабатываются сперматозоиды», — отметила врач.
Однако некоторым не следует включать данный овощ в рацион, заявила медик. Речь идет о пациентах с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Та же рекомендация касается людей, имеющих проблемы с давлением, добавил сайт KP.RU.
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