Диетолог Соломатина посоветовала отказаться от тыквы при проблемах с давлением

Осенний период у многих ассоциируется с тыквой — ярким и вкусным овощем, имеющим массу полезных свойств. Однако при определенных проблемах все же стоит воздержаться от ее употребления, сообщила диетолог Елена Соломатина в беседе с Пятым каналом.

По словам эксперта, оранжевый плод содержит каротиноиды, которые положительно влияют на состояние глаз и иммунной системы. Кроме того, тыква способствует предотвращению раннего старения за счет обновления кожи.

«Цинк, которого особенно много в семечках, необходим для репродуктивной функции и ценен для мужчин, так как без [него] не вырабатываются сперматозоиды», — отметила врач.

Однако некоторым не следует включать данный овощ в рацион, заявила медик. Речь идет о пациентах с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Та же рекомендация касается людей, имеющих проблемы с давлением, добавил сайт KP.RU.

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