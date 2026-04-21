Названы медленно убивающие организм продукты

Россиянам назвали пять продуктов, которые медленно убивают организм. Врач-гастроэнтеролог клинико-диагностического центра «Мединцентр» филиала ГлавУпДК при МИД России Наталья Слюняева в беседе с aif.ru раскрыла негативные последствия употребления сахара, сладостей и колбасы.

По ее словам, чрезмерное употребление сахара — в чистом виде и в сладостях — может вызвать ожирение печени, скачки инсулина и хроническое воспаление. Еще одна опасность заключена в том, что они являются «кормом» для раковых клеток. В день можно употреблять около пяти-шести чайных ложек сахара. Следует есть творог, яйца и орехи, чтобы минимизировать возможные негативные последствия.

На второе место врач определила колбасу и ветчину. В них содержатся соль, нитриты и консерванты, повреждающие стенки кишечника и повышающие риск рака толстой кишки. Лучше есть переработанное мясо не более 50 граммов один-два раза в неделю, причем с продуктами, содержащими клетчатку — зеленью, отрубями или капустой.

Третье место заняли маргарин и промышленная выпечка, который врач назвала «убийцами сосудов». На четвертом — пакетированные соки, содержащие жидкую фруктозу, которая быстро ведет к подагре и жировому гепатозу. Безопасная доза — полстакана, причем только после плотной еды.

Завершает пятерку вредных для организма продуктов алкоголь. При его чрезмерном употреблении могут проявиться такие осложнения, как фиброз печени, гибель нейронов, системное воспаление и рак молочной железы у женщин. Безопасной дозы не существует, но если человек выпил, то следует закусывать жирной рыбой и пить много воды.

Ранее диетолог Наталья Павлюк перечислила самые вредные ультрапереработанные продукты.