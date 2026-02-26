Врач Павлюк отнесла сладкую газировку и колбасу к самым вредным ультрапереработанным продуктам
Диетолог Наталья Павлюк назвала топ-5 самых вредных ультрапереработанных продуктов. Об этом сообщил RT.
Специалист обратила внимание на сладкие газированные напитки. В них много сахара, ароматизаторов и красителей, а их регулярное употребление связано с повышением риска сахарного диабета, ожирения и сокращением продолжительности жизни.
Врач также отметила вред переработанных мясных изделий: колбас, сосисок и готовых котлет. В них часто содержится избыточное количество соли, жиров, а также усилители вкуса, красители и консерванты.
Кроме того, в список попали фабричные кондитерские изделия, замороженная готовая пицца и фастфуд, снеки.