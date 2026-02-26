Врач Павлюк отнесла сладкую газировку и колбасу к самым вредным ультрапереработанным продуктам

Специалист обратила внимание на сладкие газированные напитки. В них много сахара, ароматизаторов и красителей, а их регулярное употребление связано с повышением риска сахарного диабета, ожирения и сокращением продолжительности жизни.

Врач также отметила вред переработанных мясных изделий: колбас, сосисок и готовых котлет. В них часто содержится избыточное количество соли, жиров, а также усилители вкуса, красители и консерванты.

Кроме того, в список попали фабричные кондитерские изделия, замороженная готовая пицца и фастфуд, снеки.