Онколог Башанкаев отметил роль активного образа жизни в профилактике рака

Хирург-онколог и первый заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Бадма Башанкаев рассказал РИА «Новости» , как можно значительно снизить вероятность возникновения раковых заболеваний.

По его словам, важно вести активный образ жизни, правильно питаться и отказаться от курения и чрезмерного употребления алкоголя. Также врач подчеркнул, что после достижения 45 лет необходимо регулярно проходить медицинские обследования и диспансеризацию.

Башанкаев отметил, что при появлении тревожных симптомов не стоит откладывать визит к врачу. Чем раньше обнаружено заболевание, тем выше вероятность успешного исхода лечения, добавил «Ридус».