Онколог Башанкаев отметил роль активного образа жизни в профилактике рака

Хирург-онколог и первый заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Бадма Башанкаев рассказал РИА «Новости», как можно значительно снизить вероятность возникновения раковых заболеваний.
По его словам, важно вести активный образ жизни, правильно питаться и отказаться от курения и чрезмерного употребления алкоголя. Также врач подчеркнул, что после достижения 45 лет необходимо регулярно проходить медицинские обследования и диспансеризацию.
Башанкаев отметил, что при появлении тревожных симптомов не стоит откладывать визит к врачу. Чем раньше обнаружено заболевание, тем выше вероятность успешного исхода лечения, добавил «Ридус».
