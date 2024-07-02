Названы эффективные методы профилактики рака

Онколог Каприн: отказ от солярия и вредных привычек поможет снизить риск рака

Риски развития опухолевых процессов в организме помогут снизить несколько эффективных методов, в числе которых отказ от вредных привычек и ведение здорового образа жизни. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал главный внештатный специалист онколог Минздрава России, гендиректор ФГБУ «НМИЦ радиологии», академик РАН Андрей Каприн.

По мнению доктора, во-первых, людям следует отказаться от вредных привычек. Это шанс избежать онкологических заболеваний. Во-вторых, необходимо ограничить время пребывания под открытым солнцем, когда оно наиболее активно, а также отказаться от посещения солярия.

«Третье — вести здоровый образ жизни, ограничить потребление жирного, сладкого, копченого, острого», — подчеркнул онколог.

Каприн добавил, что также необходимо своевременно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию.

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