Онколог Магомедова заявила, что резкое похудение и бледность кожи могут быть сигналами рака кишечника

Если человек вдруг начал отличаться излишней бледностью и стремительно худеет, это может говорить о раке кишечника. Об этом сайту «Страсти » рассказала врач-онколог, интегративный врач Хамис Магомедова.

Она объяснила, что также симптомами рака можно назвать постоянную усталость и ухудшение качества сна. Кроме того, притупляются вкусовые ощущения, еда не приносит удовольствия.

Кроме того, рак кишечника также может проявляться расстройствами пищеварения. Например, частыми запорами и диареей. Также бывает кровь в стуле. При этих признаках нужно немедленно обратиться к врачу.