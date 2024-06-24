Онколог Магомедова заявила, что резкое похудение и бледность кожи могут быть сигналами рака кишечника

Если человек вдруг начал отличаться излишней бледностью и стремительно худеет, это может говорить о раке кишечника. Об этом сайту «Страсти» рассказала врач-онколог, интегративный врач Хамис Магомедова.

Она объяснила, что также симптомами рака можно назвать постоянную усталость и ухудшение качества сна. Кроме того, притупляются вкусовые ощущения, еда не приносит удовольствия.

Кроме того, рак кишечника также может проявляться расстройствами пищеварения. Например, частыми запорами и диареей. Также бывает кровь в стуле. При этих признаках нужно немедленно обратиться к врачу.

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