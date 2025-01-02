Названы два витамина для избавления от посленовогоднего похмелья

Врач Омарова: витамины С и В помогут избавиться от похмелья после Нового года

Избавление от похмелья после веселой новогодней ночи принесут витамины B и C, а также активированный уголь. Об этом в беседе с News.ru рассказала терапевт Видновской КБ Минздрава Подмосковья Зумруд Омарова.

По ее словам, они облегчат постинтоксикационное состояние, помогут организму восстановить водно-солевой баланс, вывести токсины и убрать болевые симптомы. Главное, чтобы лечение было комплексным.

«Не обязательно использовать дорогие средства. Лучше воспользоваться обычным активированным углем, дозой витаминов С и В, настойкой элеутерококка», — сказала Омарова.

Ранее нарколог Руслан Исаев предупредил россиян, что смешение разных алкогольных напитков между собой, особенно газированных с негазированными, приведет к тяжелому похмелью у человека.

До этого диетолог Марият Мухина рекомендовала есть сыр и другие жирные продукты перед употреблением спиртных напитков, чтобы снизить риск похмельного синдрома.