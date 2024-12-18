Диетолог Мухина посоветовала есть сыр перед употреблением алкоголя, чтобы избежать похмелья

Сыр и другие жирные продукты могут помочь снизить риск похмельного синдрома перед употреблением алкоголя. Как это работает, объяснила диетолог Марият Мухина специально для Life .

Сыр богат жирами, которые могут замедлить усвоение алкоголя в желудке и тонком кишечнике. Жиры создают пленку, замедляя всасывание алкоголя, а также снижают перистальтику желудка, что уменьшает скорость проникновения алкоголя в кровь. Это позволяет организму лучше справляться со спиртным и может снизить его эффект. .

Также жиры из сыра стимулируют выработку желчи, что улучшает пищеварение и выведение токсинов из организма. Это особенно полезно после употребления алкоголя.

«Хотя употребление сыра может помочь снизить вероятность похмелья, лучший способ избежать его — умеренность в употреблении алкоголя, обильная пища и отдых. Также рекомендуется пить достаточно воды в процессе и после употребления алкоголя», — добавила врач.