Названы два региона России, где проснулись клещи

В отдельных районах Московской и Тверской областей клещи вышли из спячки. Об этом в беседе с RT рассказал технолог и дезинфектор Службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков.

Клещи активизировались на опушках, где сошел снег. Этому поспособствовала теплая погода, стоящая уже несколько дней.

«Уже сейчас мы получаем заявки, что на частных участках, где выше уровень поднятой почвы, уже ловят и на собаках, и на кошках, и дети страдают», — сказал он.

Паукообразные пока не так активны на участках, где еще сохранился снежной покров. Но местами можно увидеть проснувшихся клещей прямо на снегу.

Меньшиков добавил, что 50-60% клещей, которые могли замерзнуть, выжили из-за обильных снегопадов. Он рекомендовал на прогулку надевать соответствующую одежду и использовать местные инсектицидные аэрозоли.

Ранее врач-терапевт Александр Потиевский рассказал, что в лесу для защиты от насекомых лучше носить светлую одежду с длинными рукавами и тугими манжетами. Штанины должны плотно прилегать к обуви, а длинные волосы лучше спрятать под головным убором.