Врач Потиевский рассказал, что светлая одежда с длинными рукавами и штанинами поможет защититься от укусов клещей

Как отметил доктор, для защиты от насекомых необходимо носить светлую одежду с длинными рукавами и штанинами, плотно прилегающими к обуви. Манжеты рукавов должны быть тугими, а длинные волосы следует заправлять под головной убор. Одежду рекомендуется обрабатывать средствами для отпугивания клещей.

После выхода из леса необходимо осматривать одежду и проверять себя на наличие клещей. Также перед выходом в потенциально опасные зоны важно ознакомиться с информацией о клещах.

Если клещ присосался, как можно быстрее стоит обратиться в травмпункт для его удаления или удалить самостоятельно, не раздавливая и не повреждая клеща.

«При удалении клеща нельзя надавливать на него, чтобы инфицированная слюна не поступила в ранку», — заключил врач.