Названы два продлевающих жизнь продукта | 360°

Здоровье 12 мая 2024, 03:43 Названы два продлевающих жизнь продукта Врач Бюттнер: грецкие орехи и черная фасоль продлевают жизнь Freepik

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Врач Дэн Бюттнер на протяжении десятилетий анализировал рацион питания самых долгоживущих людей в мире и сделал вывод, что черная фасоль и грецкие орехи помогают продлить жизнь. Его исследование опубликовало издание Business Insider.

Исследователь рекомендовал каждый день съедать чашечку черной фасоли и горстку грецких орехов, чтобы продлить себе жизнь.

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Он напомнил, что в орехах содержится много клетчатки, способной уменьшить воспаление в кишечнике. Фасоль помогает снизить риск развития смертельных раковых заболеваний. Кроме того, данные продукты богаты белком, который снижает тягу к еде и риск переедания.

Бюттнер отметил, что грецкие орехи также являются основным источником линолевой кислоты и жирных кислот омега-3. Они помогают увеличить продолжительность жизни.

Доктор медицинских наук Светлана Каневская ранее посоветовала добавить в рацион больше чеснока, лука и бананов, чтобы поддержать иммунную систему.