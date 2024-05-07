Врач Каневская: чеснок и лук помогут поддержать иммунитет | 360°

Здоровье 07 мая 2024, 13:26 Врач Каневская: чеснок и лук помогут поддержать иммунитет

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Продукты с высоким содержанием клетчатки — пребиотики, в том числе чеснок, лук, лук-порей, спаржа и бананы, помогут поддержать здоровье иммунной системы. Об этом рассказала доктор медицинских наук Светлана Каневская в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, также в рацион важно включать и пробиотики. Ими богаты кефир, натуральный йогурт, квашеная капуста, чайный гриб и кимчи. Эти продукты содержат живые полезные бактерии, помогающие в пищеварении, сообщил сайт kp.ru.

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Кроме того, для поддержания иммунитета стоит употреблять зеленый чай, настои эхинацеи и чеснока, отметила Каневская.