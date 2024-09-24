Названы девять симптомов проблем с сердцем

Главной причиной смертности в мире являются сердечно-сосудистые заболевания и их осложнения, поэтому при появлении болей в области сердца и других симптомов нужно сразу обратиться к врачу. Об этом специалисты больницы № 5 Уфы рассказали изданию UfaTime.ru .

Медики предупредили, что при ранней диагностике проблем с сердцем увеличивается возможность эффективного лечения. При этом врача нужно посещать раз в год даже в том случае, если человека ничего не беспокоит.

Специалисты выявили в общей сложности девять тревожных симптомов. Это не только боли в сердце, но и одышка, колебания артериального давления, изменение частоты сердечных сокращений, головокружения, повышенная потливость, ночные апноэ, ощущение пульсации в затылке и внезапные затруднения дыхания.

Одного или нескольких вышеописанных признаков достаточно для обращения к врачу.

Ранее кардиолог Грант Шехян рассказал, что укрепить мышцы ног и сердце можно, если подниматься пешком по лестнице, отказавшись от лифтов.