Кардиолог Шехян: подъемы по лестнице укрепляют сердце и прибавляют бодрости

Кардиолог Грант Шехян посоветовал отказаться от использования лифтов в пользу подъемов пешком. Такие меры позволят укрепить мышцы ног и сердце, отметил эксперт в беседе с News.ru .

По его словам, результат станет заметен уже через три-четыре недели хождения пешком по лестнице. У человека прибавится бодрости, а слабость и разбитость уйдут.

Врач также отметил, что противопоказаниями к данной физической активности являются ожирение и болезнь сердца, предполагающая ограничения в движении.