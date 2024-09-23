Кардиолог Шехян: подъемы по лестнице укрепляют сердце и прибавляют бодрости
Кардиолог Грант Шехян посоветовал отказаться от использования лифтов в пользу подъемов пешком. Такие меры позволят укрепить мышцы ног и сердце, отметил эксперт в беседе с News.ru.
По его словам, результат станет заметен уже через три-четыре недели хождения пешком по лестнице. У человека прибавится бодрости, а слабость и разбитость уйдут.
Врач также отметил, что противопоказаниями к данной физической активности являются ожирение и болезнь сердца, предполагающая ограничения в движении.
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