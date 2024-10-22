Названы четыре способа предотвращения 80% инсультов

Американская кардиологическая ассоциация (AHA) выяснила, что существует четыре способа предотвращения инсульта, в числе которых отказ от курения и правильное питание. Результаты исследования опубликовали в журнале Stroke .

Специалисты Американской ассоциации инсульта, являющейся подразделением AHA, заявили, что при использовании этих четырех методов можно предотвратить до 80% инсультов. Подробнее их описали в научной работе, которая заменила рекомендации 2014 года.

В числе защитных мер назвали правильное питание, отказ от курения, физическую активность и управление факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний с помощью медикаментов. Если говорить о факторах риска, то к ним относятся избыточный вес, высокие уровень сахара и холестерина в крови, а также высокое кровяное давление.

Женщинам уделили отдельное внимание, отметив, что им требуется скрининг на такие факторы риска инсульта, как, в частности, использование оральных контрацептивов и гипертония во время беременности.

По мнению экспертов, если соблюдать эти рекомендации, но можно не только риск инсульта снизить, но и деменции.

Ранее терапевт Людмила Лапа предупредила, что спать с открытым окном можно лишь здоровому человеку с крепким иммунитетом. Для пациента с высокой температурой это может обернуться не только головными болями, но и инсультом.