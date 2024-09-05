Диетолог Пичугина: почти 80% иммунитета зависит от полезной микрофлоры кишечника

Порядка 80% иммунитета зависит от полезной микрофлоры кишечника. Об этом сообщила диетолог Инна Пичугина в беседе с радиостанцией Sputnik.
По ее словам, необходимое количество здоровых бактерий помогает защитить организм от патогенных бактерий и вирусов. Полезная микрофлора также подавляет хроническое воспаление, снижает риск развития ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа.
Врач посоветовала как можно чаще употреблять кисломолочные продукты с небольшим сроком годности. Кефир, ацидофилин, творог, сыр и йогурт способствуют укреплению иммунитета.
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