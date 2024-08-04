Названы чаще всего болеющие раком поколения

Daily Mail: родившиеся с 1965 по 1996 годы чаще всего болеют раком

Родившиеся с 1965 по 1996 годы люди чаще болеют 17 видами рака, чем предыдущие поколения. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Ученые провели анализ данных более 23 миллионов больных раком людей в возрасте от 25 до 84 лет. Пациентов разделили на когорты в зависимости от года рождения — с 1920 по 1990 год.

Выяснилось, что поколение X (1965–1980) и миллениалы (1981–1996) в три раза чаще болели 17 видами рака, чем бумеры (1946–1964). Также у них чаще всего диагностировали опухоли груди, матки, яичников и яичек.

Среди людей в возрасте от 25 до 49 лет наблюдался самый быстрый рост рака поджелудочной железы, тонкого кишечника и почек. Они связаны с ожирением и алкоголем.

В статье отметили, что около 20 миллионов случаев рака диагностировали в 2022 году. Согласно прогнозам, в 2050 году это число превысит 35 миллионов случаев. Растущее бремя рака приведет к росту безработицы и замедлению роста ВВП.

Врач-онкоуролог Антон Одегнал ранее сообщил, что почечно-клеточный рак отличается высокой распространенностью среди населения планеты.