Врач Одегнал: рак почки на ранней стадии развивается бессимптомно

Почечно-клеточный рак отличается значительной распространенностью среди населения планеты. На ранней стадии болезнь развивается бессимптомно, рассказал врач-онкоуролог Антон Одегнал в беседе с «Газетой.Ru».
По словам специалиста, если у пациента во время обычного скрининга случайно заметили небольшую опухоль — это редкая удача. Симптоматика болезни наиболее выраженно ощущается у пациентов с запущенной формой рака почки, сообщил сайт aif.ru.
Среди признаков заболевания — боли разной локализации, повышенная температура тела, нарушения работы печени (гепатоз), сильное похудение и другие, отметил врач.