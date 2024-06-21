Врач Одегнал: рак почки на ранней стадии развивается бессимптомно

Почечно-клеточный рак отличается значительной распространенностью среди населения планеты. На ранней стадии болезнь развивается бессимптомно, рассказал врач-онкоуролог Антон Одегнал в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, если у пациента во время обычного скрининга случайно заметили небольшую опухоль — это редкая удача. Симптоматика болезни наиболее выраженно ощущается у пациентов с запущенной формой рака почки, сообщил сайт aif.ru.

Среди признаков заболевания — боли разной локализации, повышенная температура тела, нарушения работы печени (гепатоз), сильное похудение и другие, отметил врач.

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