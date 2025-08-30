Названы болезни, которые людям не удастся победить никогда

Полиомиелит, гепатит В и астму включили в список неизлечимых заболеваний

Некоторые заболевания навсегда останутся неизлечимыми, несмотря на достижения медицины. Предотвратить их появление и снизить тяжесть можно с помощью вакцинации, сообщило информационное агентство «Кулик» .

В таким болезням отнесли гепатит В, туберкулез, полиомиелит, дифтерию, коклюш, столбняк, корь, краснуху и паротит. Прививки от них включены в список обязательных.

Среди всех перечисленных полностью неизлечимым является лишь полиомиелит. Вирус поражает нервную систему и может привести к параличу.

От гепатита В можно избавиться лишь частично: он проникает в ДНК и остается в клетках печени. Большую опасность представляет энцефалит. Последствия этой болезни могут быть серьезными: от невралгических проблем до летального исхода.

Кроме того, в список неизлечимых заболеваний входят слабоумие и астма. Они требуют постоянного контроля за состоянием больных.

