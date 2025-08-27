Подмосковный инфекционист назвал главные правила профилактики гепатита А и Е

Вирусные гепатиты А и Е часто называют «болезнью грязных рук» — именно так они чаще всего передаются. Инфекционист Красногорской больницы Наталья Турская рассказала, как избежать заражения.

Эти формы гепатита не становятся хроническими, как B и C, но при этом способны спровоцировать серьезные осложнения, особенно у беременных женщин и людей со слабым иммунитетом.

«Профилактика этих инфекций строится на трех уровнях: индивидуальная защита, санитарные меры и специфическая профилактика. В первую очередь речь идет о гигиене рук: необходимо регулярно мыть руки не только после посещения общественных мест, но и дома, к примеру, до приготовления еды», — пояснила Наталья Турская.

Кроме того, она посоветовала употреблять исключительно кипяченую или бутилированную воду, а в поездках отказываться от напитков со льдом и уличной пищи.

Вирус может уничтожить только высокая температура, поэтому все продукты необходимо подвергать термической обработке.

Турская уточнила, что при возникновении болей в правом боку, желтого оттенка кожи, потемнении мочи или изменении цвета кала следует срочно обратиться к врачу.