Названо самое «безопасное» для здоровья мясо

Conversation: цельное мясо и птица безопаснее для здоровья

Фото: Freepik

Птица и мясо, подвергнутые минимальной обработке, намного полезнее для здоровья, чем мясные полуфабрикаты. Об этом изданию The Conversation рассказали ученые австралийского Института физической активности и питания Университета Дикина.

Эксперты объяснили, что в сбалансированном рационе мясо обязательно должно присутствовать, но не все виды мясных продуктов полезны для организма.

Обработанное мясо, в частности, бекон и сосиски, содержит много насыщенных жиров и соли. Его употребление увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний, а в ряде случаев даже некоторых видов рака.

Ученые добавили, что самые безопасные продукты — цельное постное мясо и птица, подвергнутые минимальной термической обработке. Они также посоветовали отказаться от его обжаривания во фритюре, отдав предпочтение грилю.

Ранее кардиолог Ленар Кашапов предупредил, что красное мясо, жирная и соленая пища  увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Не согласен с санкциями, но не спорит с Западом. Казахстан усидит на двух стульях?

Запад впал в эйфорию от вторжения ВСУ в Курскую область. Похмелье станет горьким

Беременность 50+. Чем может быть полезен пример Марины Федункив

Компания «Чистая линия» с Народным фронтом доставили помощь в Курскую область

Москвичей пустили на строящиеся станции Троицкой линии метро

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте