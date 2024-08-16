Назван продукт, убивающий здоровое сердце

Врач Кашапов предупредил, что после 45 лет соленое и жирное мясо угробит сердце

Неправильное питание может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, причем риски увеличиваются с возрастом. О том, как продукты в рационе навредят здоровому сердцу, рассказал порталу Togliatti24 рассказал кардиолог, главврач клиники «Биомед» Ленар Кашапов.

Врач назвал самые распространенные заболевания — ишемические болезни сердца, сердечная недостаточность и гипертония. Риск их возникновения и развития можно снизить, если не только обеспечить организму физическую активность не менее 2,5 часа в неделю, но и скорректировать свой рацион.

«Ограничьте употребление жирной, копченой, соленой, жареной, острой пищи. Старайтесь поменьше употреблять красное мясо: оно повышает уровень холестерина в крови», — отметил врач.

Кашапов посоветовал больше есть овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и морепродуктов.

Он отметил, что у людей риск развития сердечно-сосудистых заболеваний повышается после достижения 45 лет, причем до этого времени им больше подвержены мужчины.

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