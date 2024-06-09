Названо опасное последствие позднего отхода ко сну

Ученые из Стэнфордского университета в США выяснили, что поздний отход ко сну негативно влияет на психическое состояние здоровья человека. Исследование опубликовали в научном журнале Psychiatry Research .

Исследователи отметили, что не имеет значения, по какой причине люди поздно засыпают.

В любом случае внутренние часы человеческого организма, или циркадный ритм, играют решающую роль в регулировании режима сна. Они расположены в гипоталамусе мозга и влияют на различные 24-часовые модели поведения, в том числе и на время сна.

Хронотип, предпочтение времени сна, оказывает влияние на психическое здоровье. У людей, которые ложились спать позже, чаще наблюдали поведенческие и психические расстройства, в том числе депрессию и генерализованное тревожное расстройство. И неважно, работал ли человек, считал себя «совой» или предпочитал вечерние развлечения.

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