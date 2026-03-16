Названо опасное для организма время для фитнеса

Тренироваться в спортзале полезнее до обеда. Вечерние занятия взбодрят организм и не дадут заснуть, сообщила РИА «Новости» врач-сомнолог, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова.

«Поздние вечерние нагрузки, особенно интенсивные, перевозбуждают нервную систему, повышают температуру тела и уровень адреналина, что негативно сказывается на засыпании — перед сном температура тела должна падать», — сказала она.

Бросать тренировки тоже не стоит. Магомедова заявила, что они важны в том числе для сна, но заниматься нужно в определенное время — утром или до обеда. Это поможет задать организму правильный ритм.

Кроме физической активности на качество сна влияет стресс. Для того, чтобы сгладить его влияние на организм, нужно есть бананы. Доктор медицинских наук Андрей Тяжельников сообщил, что они содержат много магния, калия и витамина В6.