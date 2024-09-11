Названа опасная для жизни частота пульса

Врач Курбанмагомедов: пульс выше 80 ударов в минуту может быть опасен для жизни

Увеличение частоты сердечных сокращений выше 80 ударов в минут в состоянии покоя в ряде случаев может представлять опасное для здоровья и жизни человека состояние. Об этом News.ru рассказал кардиолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Мурад Курбанмагомедов.

По словам врача, подобное состояние называется тахикардией.

«Пульс в состоянии покоя выше 80 ударов в минуту ассоциируется с увеличением общей смертности, частоты внезапной сердечной смерти и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний», — заявил он.

Курбанмагомедов также назвал причины тахикардии при патологии. Она может быть вызвана анемией, лихорадкой, нарушениями гормонального фона, кровопотерей или интоксикацией.

Для того, чтобы выбрать правильную тактику терапии, нужно выявить причину тахикардии. Нарушение сердечного ритма также фиксируют на ЭКГ.

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