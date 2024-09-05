Кардиолог рассказал, кому нельзя много кофе

Кардиолог Маршинцева: людям с высоким давлением и депрессией нельзя много кофе

Людям с повышенным давлением и депрессией не следует пить много кофе. Об этом заявила врач-кардиолог Юлия Маршинцева в беседе с РИА «Новости» .

«Учитывая, что в кофе содержится кофеин, то он может увеличивать пульс и повышать артериальное давление, поэтому, конечно же, нельзя сказать, что всем людям можно пить по пять чашек кофе», — заявила она.

По словам врача, пациенты с высоким пульсом, депрессивными расстройствами и паническими атаками также входят в число тех, кому опасно много кофе. Этот напиток может усилить симптомы таких заболеваний.

Маршинцева отметила, что абсолютных противопоказаний к кофе нет, однако людям следует обращать внимание на свое самочувствие после его употребления.

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