Названа неочевидная польза мастурбации

Некоммерческая организация FCancer, специализирующаяся на профилактике и ранней диагностике рака, объявила о своей миссии — «победить рак в буквальном смысле». В рамках этой цели организация рекомендует мужчинам чаще мастурбировать для поддержания здоровья — не менее 21 раза в месяц.

Профессор эпидемиологии Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана, доктор Лорелей Муччи, рассказала изданию The New York Post о любопытных наблюдениях своей команды.

Мужчины, которые эякулируют 21 раз и более в месяц, на 19-22% меньше подвержены риску рака предстательной железы по сравнению с теми, кто делает это реже.

Мастурбация также облегчает непрямые симптомы у женщин в пери- и постменопаузе. Как отметили ученые, она снижает тревогу и стресс, улучшает сон и уменьшает вагинальную боль.