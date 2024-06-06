Названа группа людей с повышенным риском инфаркта

JАСС: у генетически предрасположенных к стрессу людей риск инфаркта выше

Фото: Freepik

Ученые из Гарвардской медицинской школы установили, что людям с генетической чувствительностью к стрессу чаще грозит инфаркт. Результаты исследования опубликовали в журнале Journal of the American College of Cardiology.

Исследования, в которых участвовали 18 428 человек, показали, что у генетически предрасположенных к стрессу людей чаще развивается острый коронарный синдром. ОКС — это любое сочетание клинических признаков или симптомов инфаркта.

Ученые отметили, что большая вероятность перенести инфаркт возникает во время президентских выборов, праздников, спортивных состязаний и других стрессовых событий.

Кроме того, люди с более высокими показателями полигенного риска невротизма чаще страдают тревогой и депрессией. Такие осложнения повышали вероятность возникновения острого коронарного синдрома после стрессовых событий в 3,2 раза.

Кардиолог Анна Дроганова ранее перечислила нетипичные симптомы инфаркта. О болезни может свидетельствовать удушье и острые резкие боли по всему телу.

Стеклянные бусы не помогли. Грузия встала на борьбу с навязанным ЛГБТ

Проблему ожирения обсудили на ПМЭФ-2024

Форум женского предпринимательства БРИКС прошел в Москве

Тайна робота-трансформера на ПМЭФ. Какие смыслы транслирует стенд Подмосковья

Невозможно оторваться. Гости ПМЭФ отправились в виртуальное путешествие по тундре

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте