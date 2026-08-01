Диетолог Пристанский заверил, что орехи не повышают холестерин

Врач-диетолог Роман Пристанский разъяснил, что орехи не повышают уровень холестерина и могут быть полезны для работы мозга, передает «Радио 1» .

Пристанский объяснил, что накоплению «вредного» холестерина может способствовать низкобелковая диета. По его словам, белок связывает холестерин и направляет его на переработку.

Диетолог отметил, что в некоторых лечебных протоколах пациентам назначают орехи для снижения уровня этого вещества. Также продукт содержит полифенолы и ферменты, которые положительно влияют на капиллярную сеть мозга.

Врач призвал аллергиков соблюдать осторожность: орехи могут вызывать нежелательные реакции. Их также следует постепенно вводить в рацион детей. Пристанский посоветовал есть орехи без добавок — сырыми или сушеными, сообщает Москва 24.