Назван вызывающий рак кишечника завтрак

Nutrients: яйца с беконом на завтрак могут привести к раку желудка и кишечника

Одним из самых популярных завтраков в мире оказалась яичница, к которой добавляют бекон для улучшения вкуса. Ученые выяснили, что его регулярное употребление вредит здоровью, вызывая дисбаланс в кишечнике и увеличивая риск развития рака, сообщил научный журнал Nutrients .

Яичница с добавлением переработанных мясных продуктов становится источником насыщенных жиров, которые в минимальном количестве не опасны, но даже так их доля в беконе составляет порядка 40%.

Если так завтракать каждое утро, то в микрофлоре кишечника уменьшится количество полезных бактерий, а число патогенных микроорганизмов возрастет.

В этом случае органы ЖКТ — толстая кишка, поджелудочная железа, желудок и пищевод — окажутся уязвимы, увеличится риск развития онкологического заболевания.

По словам диетолога Тристы Бест, для людей с высоким давлением регулярное употребление бекона может стать опасной привычкой, так как в продукте много натрия, который способствует повышению давления. Она добавила, что этот продукт допустимо употреблять строго в умеренном количестве.

Ранее онколог Аркадий Беджанян предупредил, что при полипозе, особенно наследственном, значительно повышается риск возникновения рака кишечника.