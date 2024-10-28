Онколог Беджанян заявил, что полипоз значительно повышает риск развития рака

При полипозе, особенно если он наследственный и часто присутствует в семейном анамнезе, велик риск возникновения рака кишечника. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал руководитель отделения абдоминальной хирургии и онкологии РНЦХ им. Петровского, доктор медицинских наук Аркадий Беджанян.
Он объяснил, что полипоз часто имеет генетический характер. Поэтому, если диагноз подтвержден, и он является наследственным, то врачи рекомендуют удаление толстого кишечника. Потому что в противном случае возрастает риск перерождения полипов в злокачественное новообразование.
В ряде случаев пациентам предлагают установить илеостому. Такой выход может продлить жизнь человека на долгие годы, добавил Беджанян.
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